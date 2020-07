Borsellino: Morra, 'serve volontà condivisa per conoscere verità su strage' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "C'è qualcuno che ogni tanto tira fuori l'argomento che Borsellino è stato ucciso per la trattativa, qualcun altro che è stato ucciso per il dossier Mafia e appalti. Tutte le ipotesi possono essere credibili fino a quando non si riuscirà ad avere una forza compatta". Così il Presidente dell'Antimafia Nicola Morra che è venuto in via D'Amelio. "Non basta la volontà di un singolo ma serve una volontà condivisa e basta che uno solo questa volontà non ce l'abbia e tutto svanisce", dice. Leggi su iltempo

