Bayern Monaco, Alphonso Davies para tutto e il club scherza con Neuer: “Occhio eh” (Di domenica 19 luglio 2020) Di mestiere fa l'esterno, ma a quanto pare non se la cava per niente male anche in porta. Alphonso Davies si propone come portiere e il Bayern Monaco mette sull'attenti Manuel Neuer, numero uno tra i pali: "Stai attento Manu!".In effetti l'esterno difensivo, rivelazione di questa stagione in casa dei bavaresi, è davvero un pigliatutto. Bayern Monaco, Alphonso Davies para tutto e il club scherza con Neuer: “Occhio eh” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

