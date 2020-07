Barcellona, Dani Alves: “Messi è un vincente, sul futuro in blaugrana sono sicuro di una cosa” (Di domenica 19 luglio 2020) Dani Alves sicuro in merito al futuro di Lionel Messi.L'esterno brasiliano che attualmente indossa la maglia del San Paolo ha commentato le parole riferite in settimana dalla Pulga argentina che si è mostrato amareggiato dopo la sconfitta casalinga subita contro l'Osasuna. L'ex blaugrana e Juventus, nel corso di un'intervista concessa a Radio Catalunya, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Messi è un vincente, non gli piace perdere ed è normale che si arrabbi. Vuole sempre vincere, come me. Lui è sempre stato il piatto principale, ma noi eravamo gli ingredienti perfetti. La sensazione ora è che deve sempre tirare la squadra da solo. Non se ne andrà mai, cederlo sarebbe l'errore più grande della storia del club". Leggi su mediagol

Mediagol : Barcellona, Dani Alves: “Messi è un vincente, sul futuro in blaugrana sono sicuro di una cosa” - BombeDiVlad : ?? #Messi andrà via dal #Barcellona ? ?? #DaniAlves non ha alcun dubbio #LBDV #LeBombeDiVlad - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Dani Alves: 'Messi via dal Barcellona? Un errore se non si ritira lì' - _SiGonfiaLaRete : #DaniAlves su #Messi: 'Non andrà mai via, cederlo sarebbe il più grande errore della storia del #Barcellona' - TUTTOJUVE_COM : Dani Alves: 'Messi via dal Barcellona? Un errore se non si ritira lì' -