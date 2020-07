Viaggiavano in A1 con un tesoro dentro l'auto: 220mila euro (Di sabato 18 luglio 2020) La Polizia di Stato sequestra in autostrada 220 mila euro in contanti nascosti a bordo di un'auto. Nei pressi del casello, la polizia stradale ha fermato una macchina con a bordo due cittadini campani ... Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiavano con Viaggiavano in A1 con un tesoro dentro l’auto: 220mila euro La Nazione Film gratis al porto turistico con la rassegna Cinestatica, ecco come prenotarsi

La ruota delle meraviglie (Woody Allen) il 19 luglio; La grande bellezza (Paolo Sorrentino) il 5 agosto; Midnight in Paris (Woody Allen) il 10 agosto; Il cielo sopra Berlino (Wim Wenders) il 21 agos ...

Escort positiva al coronavirus a Modica. L'appello dei sanitari: «Fate il tampone»

Una donna di origine peruviane, conosciuta a Modica (Ragusa) come escort, è risultata mercoledì positiva al Covid-19 a Foligno (Perugia). Nella città siciliana, a quanto si apprende, la 54enne avrebbe ...

