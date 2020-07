Vertice Ue, Conte parla su Facebook: cosa succede (Di sabato 18 luglio 2020) “Siamo in una fase di stallo, si sta rivelando più difficile del previsto” così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in diretta Facebook durante una pausa dai difficili negoziati in corso da ieri nell’Unione europea. Tante le questioni ancora in bilico nel Vertice europeo per l’approvazione del Bilancio pluriennale europeo e soprattutto del Next generation Ue il programma di finanziamenti per la ripresa europea dalla crisi del nuovo coronavirus. L’ostacolo Olanda L’ostacolo principale rimane sempre l’Olanda, come confermato dalle parole del premier Conte: “Ci stiamo confrontando duramente con L’Olanda e con i Paesi frugali che non condividono la necessità di una risposta così sussistente per i sussidi ma mettono in discussione in ... Leggi su quifinanza

