Tasse: niente proroga scadenze oltre 20 luglio (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo lo slittamento dal 30 giugno al 20 luglio, non ci saranno ulteriori rinvii per le scadenze delle Tasse di imprese e partite IVA. Nonostante il lockdown che ha messo in ginocchio l'economia italiana, spiega il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, un nuovo slittamento "inciderebbe, secondo gli uffici, sull'elaborazione delle previsioni delle imposte autoliquidate della Nota di aggiornamento al DEF che, come noto, deve essere presentata al Parlamento entro la fine del mese di settembre". Confindustria, Bonomi: "Lo Stato onori i debiti con le imprese" Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha parlato a margine del confronto avuto oggi partecipando agli Stati Generali: il pressing sullo Stato Insomma, una brutta botta per chi sta cercando di ripartire con tanti ...

