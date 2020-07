Serie A, Rizzoli: “Rigori e falli di mano? Il problema esiste, serve un incontro per affrontarlo” (Di sabato 18 luglio 2020) Nicola Rizzoli sui tanti rigori concessi in Serie A.Il designatore arbitrale ha commentato i troppi tiri dal dischetto assegnati dai direttori di gara a causa dei falli di mano, le sue dichiarazioni rilasciate nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport."Un fallo di mano che impedisce ad un tiro di arrivare in porta o un cross di raggiungere l’interno dell’area di rigore deve avere una rilevanza calcistica diversa rispetto a un tocco tra braccio e pallone innocuo che sta uscendo dall’area di rigore. Le statistiche sulla tipologia dei falli di mano, infatti, danno questo conforto. Sui 50 rigori decretati in questa stagione: 30 puniscono un braccio/mano che ha intercettato un tiro o un cross; 8 un fallo di mano ... Leggi su mediagol

