Sci, Coppa del Mondo al via a Solden in ottobre forse a porte chiuse (Di sabato 18 luglio 2020) La stagione degli sport invernali è ancora lontana ma l'avvio potrebbe essere a porte chiuse. Almeno per quanto riguarda lo sci alpino. La Fis , a causa della pandemia da Covid - 19 , valuta ... Leggi su quotidiano

acquaalma : RT @Gazzetta_it: #Brignone ambientalista, l’azzurra con alcuni sci club ha ripulito l’arrivo di una pista di #Bormio - Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Brignone ambientalista, l’azzurra con alcuni sci club ha ripulito l’arrivo di una pista di #Bormio - FisiTrentino : LO SAPEVATE CHE… Con uno slalom disputato il 5 gennaio 1967 a Berchtesgaden (Germania) e vinto dall’austriaco Heini… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Brignone ambientalista, l’azzurra con alcuni sci club ha ripulito l’arrivo di una pista di #Bormio - Gazzetta_it : #Brignone ambientalista, l’azzurra con alcuni sci club ha ripulito l’arrivo di una pista di #Bormio -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Coppa Sci, Coppa del Mondo al via a Solden in ottobre forse a porte chiuse Quotidiano.net Sci, Coppa del Mondo al via a Solden in ottobre forse a porte chiuse

Almeno per quanto riguarda lo sci alpino. La Fis, a causa della pandemia da Covid-19 ... Il calendario prevede il via della Coppa del Mondo il 24 e il 25 ottobre a Solden con il gigante femminile ...

Sci alpino, Sölden anticipata al 17-18 ottobre? Possibile, se le gare si disputeranno a porte chiuse

Sarà un lungo braccio di ferro estivo? Forse sì, forse no. La nuova Coppa del Mondo di sci alpino, stagione 2020-2021, dovrebbe scattare nel weekend del prossimo 24-25 ottobre, naturalmente a Sölden, ...

Almeno per quanto riguarda lo sci alpino. La Fis, a causa della pandemia da Covid-19 ... Il calendario prevede il via della Coppa del Mondo il 24 e il 25 ottobre a Solden con il gigante femminile ...Sarà un lungo braccio di ferro estivo? Forse sì, forse no. La nuova Coppa del Mondo di sci alpino, stagione 2020-2021, dovrebbe scattare nel weekend del prossimo 24-25 ottobre, naturalmente a Sölden, ...