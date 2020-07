Romina Pierdomenico – Chi è la compagna di Ezio Greggio (Di sabato 18 luglio 2020) Romina Pierdomenico è diventata ormai più che popolare: il merito è della sua guida di La sai l’ultima? e della sua relazione con Ezio Greggio. I due hanno ufficializzato il loro rapporto l’anno scorso, dopo tre anni di conoscenza. Romina Pierdomenico in realtà ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo dopo il secondo posto ottenuto a Miss Italia. Oggetto di polemiche, non ha mai voluto rispondere alle critiche di chi vede nella sua unione con il conduttore dell’interesse non amoroso. Romina Pierdomenico – La compagna di Ezio Greggio Romina Pierdomenico nasce a Vicoli, in provincia di Pescara, nel ’93. Il ... Leggi su giornal

zazoomblog : Romina Pierdomenico fidanzata Ezi Greggio: come l’hanno presa i suoi genitori? - #Romina #Pierdomenico #fidanzata -