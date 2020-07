Piazza Casalbore, mercato ‘cancella’ fermata pullman (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà pure una situazione provvisoria ma, di certo, la convivenza tra mercato e attività ordinarie a Piazza Casalbore sta diventando difficile. Snodo nevralgico della viabilità cittadina, quartiere fortemente antropizzato, da quando c’è il mercato l’area risulta per niente disciplinata dal punto di vista della sosta, della fermata e, in generale, dei flussi veicolari. Un esempio su tutti: sin dalle prime ore di ogni mattina (e così fino al primo pomeriggio) l’unica fermata attiva dei bus Cstp e Sita (per Napoli) è ‘affogata’ da auto dei clienti e dai furgoni di mercatali. Stessa cosa sul lato opposto della strada: comportamenti che determinano una strettoia, un imbuto nel ... Leggi su anteprima24

Nell’ambito dei predisposti servizi di prevenzione e repressione dei reati nella serata di venerdì scorso 3 luglio personale dell’UPG-SP Sezione Volanti ha notato in via Nizza un uomo intrattenersi c ...

