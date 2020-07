Pessina: "Dispiace per gol devo tanto all'Atalanta" (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - "Un po' mi Dispiace aver segnato il gol del pareggio, perché devo tanto all'Atalanta. Adesso, però, gioco nel Verona e faccio gli interessi della 'mia' squadra. Il settimo gol ... Leggi su corrieredellosport

