Pensione per chi ha 53 anni: la prima ipotesi di uscita (Di sabato 18 luglio 2020) La Pensione anticipata si raggiunge, in base alle misure attualmente in vigore in Italia, solo al possesso dei requisiti richiesti. Le misure che non richiedono un minimo di età anagrafica attualmente sono soltanto due, la Pensione anticipata o la Pensione con la quota 100. Tutti tutte le altre tipologie di pensionamento richiedono il compimento di almeno i 62 anni (escludendo la Pensione con l’opzione donna, dedicata soltanto alle lavoratrici, che ne richiede un minimo di 58). Pensione per chi ha 53 anni Un lettore, impiegato nel comparto scuola, scrive per chiedere: Buonasera sono un docente di scuola primaria ho 53 anni, 21 anni di contributi, 1 militare con contratti solo dal 1 Gennaio 1996. Quando ... Leggi su notizieora

