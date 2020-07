“Pazzesco!”. ‘Doc – Nelle tue mani’, gioia immensa: la conferma di Luca Argentero (Di sabato 18 luglio 2020) La fiction di Rai Uno, Doc- Nelle tue mani, che vede uno splendido Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea, torna in televisione. Solo quattro puntate e un successo inaspettato per l’intero cast. Purtroppo la sospensione prevista per evitare il contagio da coronavirus durante il lockdown ha lasciato un po’ di amaro in bocca a tutti, ma nulla è perso, perchè la fiction tornerà presto. La conferma di un cast imperdibile, che vedrà, oltre alla conclamata presenza di Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti, anche quelle di Gianmarco Saurino e Pierpaolo Spollon nei ruoli di Lorenzo Lazzarini e Riccardo Bonvegna. “Vi lascio qualche fotogramma di quello che vi aspetta quando torneremo, che è un ennesimo grazie ai nostri eroi in ... Leggi su caffeinamagazine

