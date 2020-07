Napoli-Udinese, arbitra Chiffi. Al Var Di Paolo (Di sabato 18 luglio 2020) Sono state appena ufficializzate le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A in programma domani, domenica 19 luglio. Per la partita al San Paolo tra Napoli e Udinese, il direttore di gara prescelto è Chiffi. Sarà coadiuvato da Fiorito e Di Iorio. Al Var ci sarà invece Di Paolo. Avar: Costanzo. L'articolo Napoli-Udinese, arbitra Chiffi. Al Var Di Paolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Napoli-Udinese, arbitra Chiffi. Al Var Di Paolo Il direttore di gara sarà coadiuvato da Fiorito e Di Iorio. Avar: C… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Napoli – Udinese Domenica 19/07 H. 19.30 Chiffi Fiorito – Di Iorio IV: Volpi Var: Di Paolo Avar: Costanzo - claudioruss : Napoli – Udinese Domenica 19/07 H. 19.30 Chiffi Fiorito – Di Iorio IV: Volpi Var: Di Paolo Avar: Costanzo - infobetting : Napoli-Udinese (19 luglio ore 19:30): formazioni, quote, pronostici - ContropiedeA : Il Napoli in pole per Rodrigo De Paul, ma l'Udinese alza il tiro - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Udinese Napoli-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com SKY - Napoli-Udinese, Gattuso punta su Lobotka, Mertens e Callejon. Scelte obbligate per i friulani

Aggiornamenti in merito alle possibili scelte di formazione del Napoli contro l'Udinese. Non ci sarà Di Lorenzo per squalifica. Il Napoli nella serata di domani affronterà l'Udinese. Secondo quanto ...

Calciomercato Juventus, parla l’agente: “Vorrei portarlo al Napoli”

L’agente del calciatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24‘ e ha parlato del futuro del suo assistito. Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora, ha parlato ai micro ...

Aggiornamenti in merito alle possibili scelte di formazione del Napoli contro l'Udinese. Non ci sarà Di Lorenzo per squalifica. Il Napoli nella serata di domani affronterà l'Udinese. Secondo quanto ...L’agente del calciatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Calcio Napoli 24‘ e ha parlato del futuro del suo assistito. Luca De Simone, procuratore di Rolando Mandragora, ha parlato ai micro ...