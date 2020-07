Napoli: auto giù da via Petrarca, corsa al selfie macabro. In posa anche bambini con i genitori (Di sabato 18 luglio 2020) auto giù da via Petrarca: il viavai è inarrestabile, si presentano in coppie, in gruppi, sulle moto, sulle biciclette, si fermano, osservano, commentano, spiegano. Sono i curiosi... Leggi su ilmattino

3456rrr : @masman007 Nei pressi di Napoli rubavano anche sui treni auto al seguito,ne sono testimone Pur sapendo che sistema… - occhio_notizie : Incidente a San Giorgio a Cremano, scontro tra 2 auto: una si ribalta - lupettorosso76 : San Giorgio a Cremano Grave incidente in autostrada, auto ribaltata: potrebbero esserci feriti - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Grave incidente in autostrada, auto ribaltata: un ferito - corrmezzogiorno : #Napoli Auto finisce nel Lago Patria, salvo il conducente FOTO -