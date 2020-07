MotoGp – Concluse le FP4 a Jerez: Marquez firma il miglior tempo, indietro Valentino Rossi [TEMPI] (Di sabato 18 luglio 2020) Ultima sessione di prove libere utile ai piloti per studiare la pista in vista delle qualifiche del Gp di Jerez. Sul tracciato spagnolo è Marc Marquez a firmare il miglior tempo delle FP4 in 1:37.837, piazzandosi davanti a Vinales e Mir. Settimo posto per Andrea Dovizioso che in qualifica sarà chiamato alla prova del nove per vedere se effettivamente sarà ancora lui il rivale numero 1 di Marc Marquez. Decimo posto per Fabio Quartararo, altro pilota da tenere d’occhio nel pomeriggio odierno. Male Valentino Rossi (17°) che, seppur qualificato per il Q2, conferma un sinistro trend pomeridiano che lo vede peggiorare rispetto alla mattina. L'articolo MotoGp – Concluse le FP4 a ... Leggi su sportfair

Si è appena concluso il terzo turno di prove libere del GP di Spagna a Jerez de la Frontera di MotoGP. E’ stata una sessione molto intensa che si è letteralmente infuocata, non solo per il caldo ...

Morbidelli: “Possiamo migliorare, ma siamo veloci col caldo”

Franco Morbidelli è autore del miglior tempo nella seconda sessione di prove libere a Jerez e si presenta al sabato di qualifica motivato e pronto a lottare per le posizioni davanti. La prima ...

Si è appena concluso il terzo turno di prove libere del GP di Spagna a Jerez de la Frontera di MotoGP. E' stata una sessione molto intensa che si è letteralmente infuocata, non solo per il caldo ...