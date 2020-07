Messi, beffa in Liga e polemiche: non è il migliore della stagione secondo i tifosi del Barcellona (Di sabato 18 luglio 2020) Momento delicato in casa Barcellona. Dopo il successo in campionato dei rivali del Real Madrid, è arrivato lo sfogo di Lionel Messi che ha fatto mea culpa coinvolgendo tutta la squadra e la società per gli errori comMessi in questa stagione. Errori che hanno portato i blaugrana la secondo posto in campionato e che soprattutto mettono a repentaglio il proseguimento della stagione con la sfida di Champions League contro il Napoli da dover ancora affrontare.Come se non bastasse, però, per Messi arriva ancora un'altra brutta notizia. Infatti, i tifosi non lo ritengono il migliore della stagione del Barcellona e lo hanno dimostrato con un sondaggio ... Leggi su itasportpress

Lindecente_blog : L'italia è l'unico posto dove gli assassini spietati come quello del catamarano, o quello del Circeo,vengono messi… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi beffa San Giuseppe Vesuviano. Lo sportello anti-racket dimenticato, la lotta alle estorsioni è una beffa Metropolis Bologna-Napoli, Chiesa: "VAR esagerato: doppia beffa per la squadra di Mihajlovic"

L'ex arbitro internazionale, Massimo Chiesa, ai microfoni del sito Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A. Ecco il suo giu ...

Pisa, pareggio-beffa in pieno recupero

Altra beffa per il Pisa che viene raggiunto sull ... L'Entella prova a rispondere al 15' con Rodriguez che mette alto di testa su cross di De Col deviato da Ingrosso. C'è un po' di nervosismo ...

L'ex arbitro internazionale, Massimo Chiesa, ai microfoni del sito Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A. Ecco il suo giu ...Altra beffa per il Pisa che viene raggiunto sull ... L'Entella prova a rispondere al 15' con Rodriguez che mette alto di testa su cross di De Col deviato da Ingrosso. C'è un po' di nervosismo ...