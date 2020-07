Gp Ungheria Ferrari, Vettel: "Va meglio, ma non c'è passo per dominare" (Di sabato 18 luglio 2020) BUDAPEST - " Si può sempre sperare, bisogna capire se le speranze sono realistiche: al momento non abbiamo il passo per dominare o vincere con i nostri mezzi. Ma vediamo cosa succede in gara ". Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : #Verstappen si gira (-30’ ?? #FP3) E la Ferrari si trova tra Mercedes e Racing Point Il LIVE ?… - SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - StraNotizie : F1, Gp Ungheria: Hamilton fa 90 pole, poi Bottas. Ferrari, cenni di ripresa - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ungheria, pole di #Hamilton, è la n. 90! #Ferrari in terza fila con #Vettel e #Leclerc - sportface2016 : #HungarianGP | #Hamilton devastante, 90 pole in carriera. Passi in avanti per la #Ferrari -