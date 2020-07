Gp Ungheria: Ferrari partono da terza fila, Hamilton in pole (Di sabato 18 luglio 2020) BUDAPEST - L'obiettivo minimo era la terza fila, ed è stato centrato. Le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc chiudono, rispettivamente, con il quinto e il sesto tempo le qualifiche del Gp d'... Leggi su corrieredellosport

SkySportF1 : #Verstappen si gira (-30’ ?? #FP3) E la Ferrari si trova tra Mercedes e Racing Point Il LIVE ?… - SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - FormulaPassion : #F1: #Vettel soddisfatto delle prestazioni della #Ferrari al termine delle qualifiche dell'#HungarianGP - FareAlla : Hamilton 90esima pole in Ungheria, si risveglia la Ferrari - FirenzePost : F1 Gp Ungheria: Hamilton in pole, Ferrari in terza fila -