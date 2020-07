Giuseppe Conte, il consiglio europeo è un bagno di sangue. Accordo lontano (Di sabato 18 luglio 2020) Accordo ancora lontano al consiglio Ue. Seconda giornata del vertice decisamente intensa, con le trattative per il Recovery fund che si sono infiammate viste le diverse vedute dei Paesi, in particolare di quelle frugali. Per provare a ridurre le distanze nel negoziato, si è partiti questa mattina con un consiglio più ristretto, al quale hanno partecipato solo in sette: la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente francese Emmanuel Macron, il premier italiano Giuseppe Conte, quello spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro olandese Mark Rutte, il presidente del consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula Von Der Leyen. La situazione, però, non ha visto alcuna accelerazione, finché Michel, con l'obiettivo di ... Leggi su iltempo

il premier italiano Giuseppe Conte, quello spagnolo Pedro Sanchez e il primo ministro olandese Mark Rutte, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel e la presidente della Commissione Ursula Von ...

Condizioni e controlli, Europa divisa. Intesa difficile, si tratta a oltranza

La seconda giornata del Consiglio Europeo parte con una nuova proposta di Michel che rimodula trasferimenti e prestiti. Sembra la svolta, ma è l’inizio di un vero braccio di ferro ...

La seconda giornata del Consiglio Europeo parte con una nuova proposta di Michel che rimodula trasferimenti e prestiti. Sembra la svolta, ma è l'inizio di un vero braccio di ferro ...