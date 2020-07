Ebola: Commissione Ue approva vaccino di Janssen (Di sabato 18 luglio 2020) Ebola, la Commissione europea approva il vaccino di Janssen: il regime vaccinale sperimentale sostiene la vaccinazione preventiva nei Paesi a rischio di epidemia La Commissione europea ha approvato un regime vaccinale messo a punto da Janssen per la prevenzione della malattia da virus Ebola causata dalla specie Zaire Ebolavirus. Il regime vaccinale sperimentale contro l’Ebola… L'articolo Ebola: Commissione Ue approva vaccino di Janssen Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

