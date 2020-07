Covid-19, aumento dei positivi in Campania: casi nel napoletano e nel salernitano (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sale di tre unità rispetto alla giornata di ieri il numero di nuovi positivi in Regione Campania. Si passa dai 12 comunicati ieri dall’Unità di Crisi regionale ai 15 di oggi. Un incremento, come specificato, dovuto ai sei positivi connessi ai precedenti casi del campo Rom di Napoli e ai cinque contatti stretti di persone precedentemente risultate positive nel salernitano. Per altri quattro casi, al momento, sono ancora in corso le indagini epidemiologiche sulla tracciabilità. Questo, nello specifico, il quadro in Campania: positivi del giorno: 15 (*) Tamponi del giorno: ... Leggi su anteprima24

