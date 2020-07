Coronavirus, risalgono i contagi: 249 casi in più (Di sabato 18 luglio 2020) Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 244.216 casi, con un aumento rispetto a ieri di 249 nuovi contagi. I morti sono saliti a 35.042, con un aumento di 14 rispetto a ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risalgono Coronavirus. Risalgono contagi in Spagna, 628 in 24 ore. Francia non esclude nuova chiusura confini Rai News Turismo in lieve ripresa a luglio, presenze a -50%

Nelle prime due settimane di luglio risale la curva delle presenze nel borsino delle attività turistiche travolto dall’emergenza Covid: dal -80% di giugno si passa a un -50%, grazie al mercato ...

Coronavirus, nessun decesso nelle Marche. L'ultima vittima risale al 15 giugno scorso / Il contagio nelle regioni in tempo reale

Anche oggi, sabato 18 luglio nella nostre regione non sono stati registrati morti a causa del Covid 19. Da ricordare che l'ultima vittima risale al 15 giugno scorso. Sono state 987 le persone morte a ...

