Catania, bomba d’acqua e tromba d’aria: vola il tetto di una casa di riposo (Di sabato 18 luglio 2020) Una bomba d’acqua si è abbattuta nell’area di Catania dove una tromba d’aria ha addirittura scoperchiato il tetto di una casa di riposo La Sicilia resta nella morsa del maltempo che stavolta ha provocato danni a Catania interessata da una bomba d’acqua e una tromba d’aria. Le città maggiormente interessate sono state Scordia e Ramacca, … L'articolo Catania, bomba d’acqua e tromba d’aria: vola il tetto di una casa di riposo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RobertoRedSox : RT @El_Pablo_Unido: Chissà cosa dirà sulla bomba d'acqua a Catania il felpato. Spoiler: uno stracazzo di niente visto che il sindaco fa par… - sarahgarofalo9 : RT @blogsicilia: Bomba d'acqua nel Catanese, tromba d'aria travolge Ramacca e Scordia, strade come torrenti - - Roby_Romani : RT @El_Pablo_Unido: Chissà cosa dirà sulla bomba d'acqua a Catania il felpato. Spoiler: uno stracazzo di niente visto che il sindaco fa par… - Greg_75_ : RT @blogsicilia: Bomba d'acqua nel Catanese, tromba d'aria travolge Ramacca e Scordia, strade come torrenti - - El_Pablo_Unido : Chissà cosa dirà sulla bomba d'acqua a Catania il felpato. Spoiler: uno stracazzo di niente visto che il sindaco fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Catania bomba

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Non si arresta il maltempo in Sicilia. A Ramacca il vento ha scoperchiato il tetto di una casa di riposo CATANIA. Ancora maltempo e ancora danni in Sicilia. Dopo la violenta bomba d’acqua che mercoled ...Catania, 18 luglio 2020 - Il maltempo continua a flagellare la Sicilia. Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese, tra Ramacca e Scordia, i sommozzatori stanno soccorrendo le persone bloccate nell ...