Calcioscommesse | coinvolto un arbitro in Lega Pro

Torna l'incubo del Calcioscommesse in Italia. La Procura Federale ha aperto un fascicolo sull'infortunio di un arbitro durante una partita della Lega Pro Nuovo capitolo del Calcioscommesse in Italia. Questa volta ad essere coinvolto non è un giocatore, ma un arbitro che opera tra i professionisti. Come riporta Repubblica, la Procura Federale sta indagando su una partita di Lega Pro tenutasi a gennaio, prima dello stop per la pandemia. L'indagine è cominciata per una gara della Lega Pro su cui si erano registrati flussi anomali di scommesse su un risultato diverso da quello che stava maturando in campo. Una partita, riporta Repubblica, senza particolari interessi di classifica, su cui si erano concentrati molti

