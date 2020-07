Biden propone un piano per riaprire le scuole in sicurezza (Di sabato 18 luglio 2020) Il candidato democratico USA 2020, Joe Biden, ha delineato un programma per la riapertura sicura delle scuole, anche per contenere la pandemia da coronavirus. Egli chiede al Congresso 34 miliardi di dollari in finanziamenti di emergenza. per permettere che le scuole abbiano le risorse per riaprire in sicurezza. Il piano di Biden per le scuole … Leggi su periodicodaily

Il candidato democratico Joe Biden ha delineato una “tabella di marcia” per riaprire le scuole in modo sicuro durante la pandemia da Covid-19. Egli vorrebbe chiedere al Congresso di approvare 34 ...

Biden vs Trump. La Cina è al centro della corsa elettorale Usa

Lo scontro tra i due contender per la Casa Bianca passa per la Cina. Problema esistenziale americano, percepito ormai anche dalla cittadinanza, Biden e Trump si sfidano a colpi di chi è più duro o più ...

Il candidato democratico Joe Biden ha delineato una "tabella di marcia" per riaprire le scuole in modo sicuro durante la pandemia da Covid-19. Egli vorrebbe chiedere al Congresso di approvare 34 ...