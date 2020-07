Beve il latte e finisce in ospedale: i medici scoprono che era… (Di sabato 18 luglio 2020) Dopo aver bevuto latte un trentenne ha iniziato ad avere forti dolori addominali; da lì subito la corsa in ospedale, dove i medici scoprono cosa aveva causato il malessere. Un’intossicazione alimentare era il motivo scatenante dei malori. Il fatto risale a qualche tempo fa ed ha avuto luogo in Sicilia con l’esattezza a Modica; dove in seguito sono scattati gli accertamenti da parte dei Carabinieri del posto. Sotto accusa, pare sia finito un mini market di zona e un intero lotto della bevanda è stato messo sotto sequestro. Secondo quanto si apprende, il trentenne, ora fuori pericolo, ha accusato forti dolori immediatamente dopo aver ingerito il latte. Dopo essersi recato in Pronto Soccorso, l’uomo ha deciso di esporre denuncia in Questura. Il latte ... Leggi su velvetgossip

Dopo aver bevuto latte un trentenne ha iniziato ad avere forti dolori addominali; da lì subito la corsa in ospedale, dove i medici scoprono cosa aveva causato il malessere. Un’intossicazione ...

