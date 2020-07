Vertice UE, clima costruttivo ma trattativa in altomare. Prove di compromesso (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Più che un Vertice una battaglia. Come da pronostico della vigilia, parte in salita il Consiglio europeo straordinario riunito a Bruxelles dalle 10 di questa mattina che proseguirà anche domani, sabato 18 luglio. Difficile che si arrivi alla fumata bianca nelle prossime ore, più probabile – esclusi miracoli in extremis – che ci sarà bisogno di un nuovo round alla fine del mese. Intanto, al termine di discussioni approfondite su diversi aspetti del bilancio UE e del Recovery Fund, plenaria sospesa con il Presidente Charles Michel che ha chiesto una pausa fino alla cena delle 20. Nel frattempo organizza le consultazioni in formati più piccoli”: lo fa sapere il Portavoce di Michel. Sul tavolo dei 27, due i temi che viaggiano a braccetto: il bilancio comune pluriennale di oltre mille miliardi di euro ... Leggi su quifinanza

