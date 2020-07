Scudetto all’Atalanta e quarto posto al Sassuolo: la curiosa classifica del girone di ritorno (Di venerdì 17 luglio 2020) Non c'è la Juventus in vetta alla classifica del girone di ritorno considerando appunto solo le sfide giocate dopo il giro di boa. A sorpresa, ma neppure tanto visto la costanza, ecco l'Atalanta.Analizzando le 14 partite giocate nel girone di ritorno, infatti, l'attuale classifica ufficiale verrebbe decisamente modificata con la Dea scudettata e con sei punti di vantaggio sulla Juventus e sul Napoli. Meglio quindi anche di Inter e Lazio che lottano per le prime piazze. A sorpresa anche Milan e Sassuolo si trovano in alto, al quarto posto con 28 punti. Male la Lazio che invece segue a soli 26 punti.In ogni caso la particolare classifica fin qui del girone di ritorno mostra in modo ... Leggi su itasportpress

