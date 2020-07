Salvo Sottile durissimo con Franco Di Mare “ la cosa che mi da più fastidio … (Di venerdì 17 luglio 2020) Ieri è stata una giornata molto particolare per tutti i conduttori Rai perché sono stati rivelati i palinsesti per l’autunno inverno e, comunque, per la stagione 2020/2021 e tutti gli esclusi sono chiaramente rimasti malissimo mentre hanno gongolato, e non poco, tutti quelli che sono stati riconfermati. Tra chi ha provato molto delusione c’è Salvo Sottile, giornalista bravissimo e molto seguito, che non ha avuto alcuna riconferma. La delusione di Salvo Sottile Salvo Sottile, che da quattro anni era la timone della seguitissima trasmissione Mi manda Raitre, non è stato riconfermato. Questo lo ha voluto il direttore di Rai3 Franco Di Mare che ha ritenuto di non doverlo riconferMare ... Leggi su baritalianews

carotelevip : La grande bellezza di vedere Salvo Sottile fuori dai #PalinsestiRai - carotelevip : Salvo Sottile lamenta di essere stato fatto fuori dalla conduzione di #mimandarai3 perché è un esterno. Per fortuna… - carotelevip : prime soddisfazioni dai #PalinsestiRai: nessun programma per Salvo Sottile e Pierluigi Diaco. - CCorizza : RT @GalantoMassimo: Il direttore di Rai3 fa fuori da Mi Manda Raitre Sottile perché - spiega Di Mare - è un giornalista esterno, ma sostitu… - giuseppe_crll : @pierluigidiaco @salvosottile @RaiUno @StefanoColetta2 Salvo sottile non mi è mai piaciuto.poco adatto per la condu… -