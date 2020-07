Pierluigi Diaco | La RAI cancella Io e Te: “Nessuna comunicazione” (Di venerdì 17 luglio 2020) Pierluigi Diaco ha dovuto subire l’umiliazione di vedere cancellato il suo Io e Te dopo una stagione di successo: perché la RAI sta prendendo le distanze? Non c’è alcuna traccia di Io e Te sul palinsesto della prossima stagione televisiva RAI e, almeno finora, il conduttore Pierluigi Diaco non ha ricevuto dalle dirigenze dell’azienda alcuna comunicazione in … L'articolo Pierluigi Diaco La RAI cancella Io e Te: “Nessuna comunicazione” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

