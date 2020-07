Pierluigi Diaco: “C’è chi mi rema contro”, clamorose dichiarazioni (Di venerdì 17 luglio 2020) Pierluigi Diaco, via i sassolini dalle scarpe: “Andrò avanti nonostante tutto” Pierluigi Diaco durante la diretta di Io e Te, su Rai uno, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe trovando il momento opportuno per farlo. È stato lanciato il brano di Roberto Vecchioni Chiamami ancora amore, il termine della puntata di ieri è stato “Nonostante”, da qui il conduttore ha lanciato un messaggio importante. Guardando dritto in camera ha affermato che non mollerà e che andrà avanti nonostante tutto fino al 4 settembre. Qualcuno gli rema contro, ma a lui non importa affatto. Il conduttore RAI è spesso al centro delle polemiche, perché non è uno dei conduttori televisivi preferiti. I telespettatori trovano in lui parecchi ... Leggi su kontrokultura

