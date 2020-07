MotoGp – Concluse le FP1 a Jerez: neanche a dirlo, Marc Marquez davanti a tutti [TEMPI] (Di venerdì 17 luglio 2020) Riparte finalmente la MotoGp con il primo appuntamento ufficiale della stagione 2020 le FP1 del Gp di Jerez. Sul tracciato spagnolo è subito Marc Marquez a fare la voce grossa, stabilendo il miglior tempo di giornata in 1:37.350: il campione del mondo non sembra aver perso il feeling con la sua Honda. Alle sue spalle buona prova di Maverick Vinales che si conferma uno dei suoi principali rivali. Terzo posto per Cal Crutchlow che precedere Andrea Dovizioso, il quale non sembra aver risentito di alcun problema alla clavicola. Più complicata invece la sessione di Petrucci, infortunatosi nei test di Jerez, oggi 21°. Valentino Rossi viaggia a metà classifica (13°). L'articolo MotoGp – Concluse le FP1 a Jerez: ... Leggi su sportfair

