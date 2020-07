“Mi si è buttata addosso e…”. Nek, è successo in albergo. Poi alla moglie ha dovuto confessare tutto. E non solo questo (Di venerdì 17 luglio 2020) Nek, canzoni d’amore che si intrecciano alla vita reale, la sua. Filippo Neviani, meglio conosciuto come Nek, ha confessato alcuni dettagli sulla sua vita privata, lasciando emergere anche fasi coniugali non sempre facili da affrontare. Sposato con Patrizia Vacondio, con cui ha dato alla luce Beatrice, il cantante ha rivelato tutto sulle pagine di Vanity Fair. Si sono sposati nel 2006 e da allora Nek e la sua Patrizia hanno dato prova di un grande sentimento, capace di superare persino alcuni errori che, per molte coppie, potrebbero risultare del tutto inaccettabili. Ma chi pensa che in amore esista una regola ‘fissa’, forse si sbaglia. Il tradimento? Una piaga spesso molto dolorosa, che il più delle volte allontana, ma che in alcuni rarissimi casi, può anche avvicinare di più. ... Leggi su caffeinamagazine

maryluisecastel : RT @MichelaMgl: @alloravaletutto (Premessa: sto sempre in ritardo.) Alla rotatoria non solo non mi son fermata, ma non ho neanche rallentat… - blackstarqeeen : Ieri sono andata al ristorante e mi hanno dato una pasta enorme che non ho finito quindi ho chiesto se potevano met… - maxinehogws : stavo bevendo l'acqua....sorgesana.......era piena.....ho stretto troppo la bottiglia e..... mi sono buttata un lit… - hemmoscialla : Mi ero buttata giù dopo che mi avevano annullato quello dell’11 marzo. MA BITCH CI SONO ANCHE IO DI NUOVO - FMJournalism : @petrignanis @GiuseppeCannel7 Lei poc'anzi l'ha buttata in politica, adesso ripiega su un soggettivo 'mi piace / no… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi buttata Cosa sta succedendo in Serbia dopo la vittoria di Vucic alle elezioni Policymakermag