Meteo MILANO: variabile venerdì, poi tornerà a rinforzare l'anticiclone (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Meteo su MILANO sarà un po' incerto venerdì con rischio di qualche rovescio. Seguirà una fase Meteo più stabile con temperature che tenderanno a risalire da domenica. venerdì 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1012 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Est 11 Km/h, raffiche 39 Km/h. Zero Termico: circa 3700 metri. Sabato 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 19°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, in aumento. Vento: in media da Est/Sud-Est 9 Km/h, raffiche 34 Km/h. Zero Termico: circa 3500 metri. Domenica 19: quasi sereno. Temperatura da 18°C a 30°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud 6 Km/h, ... Leggi su meteogiornale

