"Messi triste e frustrato, se il Barcellona non cambia diventerà come il Milan"

Barcellona, Spagna, - " Messi è triste e non sa cosa farà. Probabilmente è un po' frustrato perché, anno dopo anno, non è in grado di vincere, in particolare la Champions League. Ecco dove deve essere ...

"Messi triste e frustrato, se il Barcellona non cambia diventerà come il Milan"

"Messi è triste. Senza cambiamenti il Barcellona diventerà come il Milan"

BARCELLONA (Spagna) - In vista delle elezioni per la presidenza del Barcellona, arrivano parole inquietanti da parte di Victor Font Manté, al momento unico avversario di Josep Bartomeu, numero uno in ...

Giletti e le minacce dei boss: triste il silenzio di Bonafede

ROMA - Non solo non è stato informato di essere minacciato da un superboss di Cosa nostra della portata di Filippo Graviano, il cui curriculum parla chiaro, ma Massimo Giletti, giornalista, conduttore ...

