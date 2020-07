Maltempo: Prefetto Palermo, 'non ci sono vittime nel sottopasso allagato' (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: non ci sono state vittime a Palermo nel violento nubifragio che si è abbattuto domenica pomeriggio sulla città. A confermarlo all'Adnkronos è il Prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, che ha seguito dal primo momento da vicino le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Domenica pomeriggio Forlani ha anche convocato l'unità di crisi. Le operazioni di dragaggio delle idrovore sono ancora in corso. Ma alle 6 del mattino l'altezza dell'acqua era di 40 cm e non c'erano più auto allagate. "Le operazioni di prosciugamento erano finalizzate a verificare la testimonianza di un cittadino che ha raccontato di avere visto delle persone nel ... Leggi su liberoquotidiano

