Cathy La Torre inventa i post di sana pianta, ecco le prove. La Lucarelli aveva ragione (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Il 12 settembre non prendete impegni: andiamo tutti a casa di Cathy La Torre a mangiare una bella pizza. Arriverà un rider a cui l’attivista Lgbt lascerà ben 5 euro di mancia! E lui, il ragazzo delle pizze, risponderà testualmente: “Apprezzo tantissimo, grazie”. No, non abbiamo acquistato una sfera di cristallo, abbiamo semplicemente letto i post pubblicati dal profilo Facebook ufficiale di Cathy La Torre il 12 settembre 2018 e il 12 settembre 2019. Sono identici, cambia giusto l’ordine di un paio di passaggi e raccontano la stessa storia spiccicata. Incredibile vero? Per questo siamo certi che il 12 settembre 2020 non potrà andare diversamente. Certo, è possibile anche che la storia sia totalmente falsa, ... Leggi su ilprimatonazionale

stanzaselvaggia : Un anno fa nasce #odiareticosta. E indagando scopro che l’iniziativa ha aiutato più la costruzione del personaggio… - IlPrimatoN : Il prossimo 12 settembre andremo tutti a mangiare una pizza con @catlatorre. Perché? Scopritelo leggendo l'articolo - GooodbyeLenin : RT @PornoNoblogs: Ma chi l'avrebbe mai detto! - CiaobyDany : RT @Open_gol: Avvocata e attivista Lgbtq, Cathy La Torre spiega, in un’intervista a Open, come vorrebbe cambiare la sua città - NicMarche : RT @EleonoraCamilli: Se la lotta all'odio diventa un brand. Un approfondimento interessante. -

Ultime Notizie dalla rete : Cathy Torre L’idea di Cathy La Torre: «Io sindaca di Bologna con un assessorato alla solitudine e l’educazione sentimentale nelle scuole» – L’intervista Open Renzi: "A Roma serve gente come Stefano"

Tanta gente per l’ex premier e leader di Italia Viva a San Lazzaro nel salotto di Isabella Conti: "Occorrono persone concrete e perbene".

Cathy La Torre: indecenti insulti omofobi dopo l’annuncio della candidatura a sindaca di Bologna

Una campagna d’odio da parte dei soliti leoni da tastiera, al sicuro dietro lo schermo di computer e spartphone. A inizio luglio Cathy La Torre ha annunciato la sua candidatura a sindaca di Bologna. C ...

Tanta gente per l’ex premier e leader di Italia Viva a San Lazzaro nel salotto di Isabella Conti: "Occorrono persone concrete e perbene".Una campagna d’odio da parte dei soliti leoni da tastiera, al sicuro dietro lo schermo di computer e spartphone. A inizio luglio Cathy La Torre ha annunciato la sua candidatura a sindaca di Bologna. C ...