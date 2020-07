BlackRock: Eps secondo trimestre +22% a 7,85 dollari (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Il fondo BlackRock ha chiuso il secondo trimestre con un utile per azione in crescita del 22% a 7,85 dollari. Bene anche il flusso netto di cassa a 100 miliardi di dollari, grazie agli utili netti e ala gestione di cassa. In crescita anche i ricavi, saliti del 4% e l’utile operativo, in rialzo del 10% su base annua. Leggi su quifinanza

