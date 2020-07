Bimbo eroe attira il cane inferocito per salvare la sorellina più piccola (Di venerdì 17 luglio 2020) Bimbo eroe attira il cane inferocito per salvare la sorellina più piccola Un bambino di appena 6 anni si è reso protagonista di un gesto eroico. Bridger, questo il nome del Bimbo, quando ha visto il cane di alcuni amici di famiglia attaccare la sorellina, non ci ha pensato due volte e si è avventato sull’animale distraendolo dalle sue intenzioni iniziali. Un gesto che ha salvato la sorella, ma che è costato ferite importanti al giovane eroe. La storia del Bimbo eroe è stata raccontata sui social dalla zia del piccolo, Nicole Walker, il cui post è diventato virale nel giro di poche ore. “Mio nipote ... Leggi su tpi

