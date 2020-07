Anteprima UFC Fight Island II – Figueiredo Vs Benavidez (Di venerdì 17 luglio 2020) UFC Fight Island II è il terzo evento che ci aspetta su Yas Island in Abu Dhabi, dopo la straordinaria performance di Calvin Kattar e UFC 251. Il main event è il rematch, valido ancora una volta per la cintura mosca, della sfida tra Deiveson Figueiredo (18-1) e Joseph Benavidez (28-6). Nel co main event invece troviamo l’incontro probabilmente più atteso della nottata tra Jack Hermansson (20-5) e Kelvin Gastelum (15-5) nella categoria dei medi. L’evento sarà live su DAZN e UFC Fight Pass a partire dalle ore 02.00 di notte del 19 Luglio. Nel resto della card i Fighter da gustare sono senza ombra di dubbio Marc Diakiese (14-3), Alexandre Pantoja (22-4), Joe Duffy (16-4) e Montel Jackson (9-1). Il KO di Deiveson ... Leggi su sport.periodicodaily

