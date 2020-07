Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Megan Davis (Di giovedì 16 luglio 2020) Lunedì 13 luglio 2020 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) va in onda in prima tv la quattordicesima puntata della stagione 8 di Vite al limite con protagonista Megan Davis. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che all’età di 6 anni già pesava 90 chili e che non ha fatto che peggiorare anche perché sua mamma la agevolava invece che opporsi. Vite al limite – Megan Davis Megan, la protagonista, ha 24 anni, vive a Taylorville, Illinois, e all’inizio del suo percorso pesa 273 kg. Durante i dodici mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà scarsi risultati, perdendo solamente 55 kg per arrivare a ... Leggi su ascoltitv

