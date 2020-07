Una galassia ai raggi X, sorgente straordinaria per studiare i buchi neri supermassivi (Di giovedì 16 luglio 2020) I Nuclei Galattici Attivi (AGN) sono galassie la cui intensa luminosità è dovuta all’accrescimento di gas su un buco nero supermassivo che si trova nel loro centro. Questo materiale, prima di finire inghiottito dal buco nero, si distribuisce in forma di disco, chiamato per l’appunto disco di accrescimento. Tra gli AGN più brillanti e variabili del cielo in banda X c’è proprio la galassia NGC 2992, che è stata osservata molte volte in passato, ma mai colta nel suo stato di flusso massimo. “Grazie ad un monitoraggio svolto con il satellite NASA Swift ogni 2 giorni per tutto il 2019, siamo stati in grado di intercettarla nel massimo della sua emissione in banda X. Il 7 maggio 2019 anche i satelliti ESA XMM-Newton e NASA NuSTAR hanno quindi puntato i loro occhi su NGC 2992 per circa quattro ... Leggi su meteoweb.eu

Linkiesta : Viaggio nell’Intellectual Dark Web, dallo psichiatra Jordan Peterson alla femminista anti #MeToo Camille Paglia. U… - RSIonline : RT @RSInews: Strana stella nella Via Lattea Una nana bianca sta sfrecciando a 900'000 km/h contromano nella galassia. Potrebbe essere il re… - Agenparl : Una galassia ai raggi X: sorgente straordinaria per studiare i buchi neri supermassivi - Comunicato stampa ASI-INAF… - g8mer__na : ha le stelline negli Occhi letteralmente una galassia - tripposauro : @danielabulleri2 @Teresa_La_Vispa @marcella_pompei @matteosalvinimi Alla fine credo che LVI non sia veramente itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Una galassia Galassie ultra-compatte: piccole ma piene di stelle Media Inaf Gruppo Volkswagen – Diess: ”Sarà l’Audi a gestire lo sviluppo del software”

ha confermato in un’intervista che lo sviluppo del software per l’intera galassia di marchi del costruttore tedesco sarà presto spostato sotto la gestione dell’Audi, a Ingolstadt. La Casa di Quattro ...

Star Wars: The Bad Batch è la nuova serie animata Disney+

Arriverà nel 2021. I protagonisti saranno i mercenari d’élite, già visti in The Clone Wars, che dovranno arrabattarsi in una galassia completamente cambiata Come dice il titolo, i nuovi episodi raccon ...

ha confermato in un’intervista che lo sviluppo del software per l’intera galassia di marchi del costruttore tedesco sarà presto spostato sotto la gestione dell’Audi, a Ingolstadt. La Casa di Quattro ...Arriverà nel 2021. I protagonisti saranno i mercenari d’élite, già visti in The Clone Wars, che dovranno arrabattarsi in una galassia completamente cambiata Come dice il titolo, i nuovi episodi raccon ...