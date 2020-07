Speventoso incidente in autostrada: veicolo contromano, impatto violentissimo. Muore una donna (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno schianto frontale quello avvenuto in autostrada fra una donna che guidava la propria macchina in contromano e un camion, proveniente nel senso di marcia corretto. La donna è morta sul colpo a seguito del violentissimo scontro fra i due veicoli. La donna avrebbe imboccato involontariamente l’autostrada in contromano, e trovandosi “improvvisamente” un camion di fronte non è stato possibile evitare il tragico impatto. L’incidente è avvenuto sull’asfalto dell’autostrada A26 e non ha lasciato scampo a una donna che, alla guida del proprio mezzo, è deceduta a seguito di uno scontro frontale con un camion. (Continua dopo le ... Leggi su caffeinamagazine

