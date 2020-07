Scuola, Azzolina: “Il 14 settembre riapriranno” (Di giovedì 16 luglio 2020) Roma, 16 lug. (Adnkronos) – “Le scuole il 14 settembre riapriranno, le famiglie devono stare tranquille ed evitare di sentire i campanelli di allarme dei Salvini di turno”. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, intervenuta a ‘In Onda’.“Comprare nuovi banchi è il modo migliore che abbiamo per guadagnare spazio”, afferma la ministra, aggiungendo che “i banchi è vero che ci servono per distanziare ma un giorno anche per avvicinare: sono pensati per una innovazione didattica”. I banchi “servono anche per il futuro non solo per il presente”, ha concluso aggiungendo: “è un investimento”.“La misurazione della febbre, della temperatura in via precauzionale va fatta a casa”, dice ancora Azzolina rispondendo ... Leggi su meteoweb.eu

