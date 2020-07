Sarri Juventus, Agnelli convoca il vertice dirigenziale: i temi principali (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarri Juventus – Il pareggio contro il Sassuolo ha fatto scattare l’allarme in casa bianconera. In serata è previsto un vertice tra il d.s della squadra, Pavel Nedved e Andrea Agnelli. Si discuterà principalmente del futuro di Maurizio Sarri ma non si esclude che possano saltare altre poltrone. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’obiettivo principale resta lo scudetto ma la società si aspetta che il tecnico riesca anche ad accedere alla Final Eight della Champions League. Per continuare il cammino europeo, Ronaldo e compagni dovranno ribaltare il risultato contro il Lione. Juventus: tremano Sarri e Paratici Dall’Inghilterra rimbalzano già delle voci sul prossimo allenatore anche il futuro di Fabio Paratici non ... Leggi su juvedipendenza

