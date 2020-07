Raffaella Mennoia delusa da Giovanna | Scelte sbagliate fuori Uomini e Donne (Di giovedì 16 luglio 2020) Raffaella Mennoia lascia trasparire quanto sia rimasta delusa dalla ex tronista Giovanna Abate, mettendo semplicemente un like a un commento. L’autrice di Uomini e Donne che, nell’ultimo periodo ha dovuto combattere con tutte le questioni di Temptation Island, ha comunque seguito la situazione dell’ex tronista sui social. Giovanna Abate dopo meno di un mese dalla sua uscita dal programma con Sammy Hassan, ha deciso di prendersi una pausa di riflessione ammettendo le loro diversità caratteriali. Entrambi infatti, sembrano aver ricominciato una nuova vita lontano l’uno dall’altra ma senza dare delle vere e proprie spiegazioni. Questo suo comportamento ha portato molto nervosismo all’interno dei fan che, si aspettavano almeno una ... Leggi su giornal

Giovanna Abate e Sammy Hassan continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica per la loro presunta rottura. I due, al momento, non hanno né confermato né smentito la notizia ma, ai numerosi tel ...In queste ultime ore Raffaella Mennoia ha pubblicato su instagram un suo selfie in cui ha ringraziato tutti i suoi follower per l’enorme affetto ricevuto. E tra i tanti commenti sottostanti questo pos ...