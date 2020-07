Maria De Filippi sbarca su Rai1 con uno speciale sulla violenza contro le donne con Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli (Di giovedì 16 luglio 2020) Maria De Filippi sbarca su Rai1 con uno speciale sulla violenza contro le donne. L'annuncio, del tutto a sorpresa, arriva durante la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, parzialmente rivoluzionati dal perdurare dell'emergenza sanitaria che sta tenendo l'Italia stretta in una morsa di regole e di paura. La data prevista per lo speciale, alla quale prenderanno parte anche Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli, è quella del 25 novembre. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, si è detto particolarmente entusiasta dell'iniziativa ed è sicuro che lo speciale possa segnare la storia ... Leggi su optimagazine

