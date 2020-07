Lexar SL200: nuova linea di SSD portatili veloci, resistenti e con crittografia avanzata (Di giovedì 16 luglio 2020) Lexar presenta la sua nuova linea di SSD portatili SL200, ad alte prestazioni e disponibili nelle capacità di 512 GB, 1 TB e a breve 2 TB Lexar annuncia la sua nuova linea di SSD portatili, SL200. resistenti a cadute, urti, vibrazioni e temperature rigide, sono dotati inoltre di una soluzione di sicurezza avanzata con crittografia AES a 256 bit. Le unità raggiungono ottime velocità in lettura e scrittura, e sono disponibili nelle capacità di 512 GB, 1 TB e a breve 2 TB. Lexar: tutte le specifiche della nuova linea di SSD portatili ... Leggi su tuttotek

Lexar presenta la sua nuova linea di SSD portatili SL200, ad alte prestazioni e disponibili nelle capacità di 512 GB, 1 TB e a breve 2 TB Lexar annuncia la sua nuova linea di SSD portatili, SL200. Res ...New entry nel catalogo Lexar: due lettori Multi-Card e una serie di SSD portatili per lo storage con capacità di archiviazione fino a 2 TB.