Inter, scelto il vice Handanovic: sarà Radu (Di giovedì 16 luglio 2020) Ionut Radu sarà il vice di Samir Handanovic per la stagione 2020/21: confermato il giovane portiere rumeno L’Inter ha scelto: Ionut Radu sarà il vice di Samir Handanovic nel corso della prossima stagione, l’ultima da protagonista per lo slovacco. Come riportato da Sky Sport, il classe ’97 è stato confermato nonostante una stagione altalenante: ottime prestazioni con il Genoa, panchina perenne al Parma. Il terzo portiere sarà Daniele Padelli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

L’ex tecnico dell’Inter e del Manchester City, dal maggio del 2018 in sella alla panchina degli Azzurri, ha scelto di trascorrere i pochi giorni di relax estivo vicino casa, presso le meravigliose ...

L'Inter ha scelto: Ionut Radu sarà il vice di Samir Handanovic nel corso della prossima stagione, l'ultima da protagonista per lo slovacco. Come riportato da Sky Sport, il classe '97 è stato ...